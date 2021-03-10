Сеул, , 13:25 — REGNUM В 2020 году в прибрежных районах Южной Кореи было собрано 138 362 тонны мусора, что на 27,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

По их словам, последние три года средний показатель составил 114 тыс. тонн. В период с 2018 по 2020 года в прибрежных районах страны было собрано 342 637 тонн мусора. В 2018 году было собрано 95 631 тонн, в 2019 году — 108 644 тонн.

Известно, что ежегодно на побережье собирается в среднем 78 тыс. тонн мусора, под водой —29 тыс. тонн мусора, над водой — около 7 тыс. тонн мусора. В прибрежной зоне на долю пластиковых отходов пришлось 83% мусора. Из них 26,2% это твёрдые отходы — бутылки, крышки и другие.

Кроме того, порядка 1,3% всего прибрежного мусора попадает в Южную Корею из соседних стран.