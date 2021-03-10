Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM В Казахстане данные о трудовых мигрантах из Киргизии будут доступны на электронной бирже труда. Об этом 10 марта заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов в парламенте.

Он напомнил, что граждане Киргизии вправе трудоустроиться в Казахстане без получения разрешения. Это предусмотрено договорами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Замминистра отметил, что в 2020 году в Казахстане работали 8 тыс. киргизских граждан и 1,2 тыс. казахстанских граждан в Киргизии.

Сарбасов добавил, что страны будут обмениваться опытом, статистической и правовой информацией, сведениями о гражданах, а также оказывать практическую помощь.

Ранее парламент Казахстана одобрил соглашение с Киргизией о сотрудничестве в сфере миграции. Отмечается, что документ повысит эффективность борьбы в сфере трудовой миграции.