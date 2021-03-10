Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 10 марта, стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. Из-за пандемии коронавируса они проходят в регионе «в ограниченном формате», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Масленичные гуляния будут идти с 10 по 14 марта. Министр искусства Ульяновской области Евгения Сидорова со ссылкой на заседание оперативного штаба отмечает, что «массовые мероприятия в масленичную неделю запрещены». По её словам, в муниципальных образованиях самостоятельно принимают решения «о проведении тематических событий малыми группами» с учётом эпидемиологической обстановки.

Основными площадками празднования Масленицы станут учреждения культуры и образования. В частности, в квартире-музее семьи состоятся музейные занятия, в губернаторской школы искусств состоится театрализованное народное гуляние с участием фольклорных ансамблей, в колледже культуры и искусства студентов познакомят с обычаями и масленичными традициями. Во всех дворах и домах культуры Ульяновска 13 и 14 марта состоятся театрализованные представления, фольклорные праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в библиотеках Ульяновска начались праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. В числе событий — литературно-игровые программы, музейные занятия, мастер-классы, фольклорные праздники и посиделки, часы истории, игровые мероприятия, тематические часы, интерактивные программы.

Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 48 704 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 45 280 пациентов (93%), скончались 866 человек.

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