Каменский район, Ростовская область, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области суд признал бывшую чиновницу администрации Каменского района виновной в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как следует из материалов уголовного дела, бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Каменского района без торгов передала в аренду казачьему обществу земельные участки. Муниципальному бюджету был причинён ущерб в крупном размере.

Экс-чиновница созналась в содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей.