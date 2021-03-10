Красногорск, , 13:15 — REGNUM До 14 марта включительно праздничные мероприятия по случаю Масленицы будут проходить в 67 городских округах Подмосковья. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Главные масленичные площадки в Подмосковье также разместятся в Клину, Солнечногорске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Серпухове, Красногорске, Домодедове, Истре, Талдоме, Сергиевом Посаде. Для жителей организованы традиционные масленичные забавы, гастрономические ярмарки, музыкальные конкурсы и мастер-классы. В общей сложности в регионе планируется провести около 70 праздничных мероприятий.

«Впервые за время введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на территории области пройдут столь широкие народные гуляния», — сказано в сообщении.

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