Джакарта, , 13:13 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5633 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 10 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 398 578 носителей коронавируса.

Согласно данным правительства, за сутки 5556 пациентов в Индонезии побороли коронавирус. Всего коронавирусом переболели 1 216 433 человека.

За последние 24 часа 175 человек скончались от COVID-19. За всё время пандемии в Индонезии от COVID-19 умерли 37 932 человека.

В Индонезии зарегистрировано 144 213 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии объявила, что в последнее время в стране наблюдается снижение числа активных случаев COVID-19.

Подробнее в материале: В Индонезии наблюдается снижение числа активных случаев COVID-19