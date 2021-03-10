Казань, , 13:45 — REGNUM В предстоящие выходные в Казани пройдут проводы зимы и встреча весны. Традиционный праздник Масленица запланирован на нескольких городских площадках. В программу мероприятия вошли русские народные игры, ярмарка с блинами, хоккей в валенках, концерт и сжигание чучела. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы республики.

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В субботу, 13 марта, масленичные гуляния пройдут на Кремлевской набережной с 11:00 (мск). Для гостей города и местных жителей задумали провести народные игры и забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, катание на коньках, представления с участием сказочных персонажей и номера с элементами циркового искусства. На территории набережной развернется ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Повара угостят сытным пловом и шашлыками, блинами и горячими напитками. Сжиганием чучела Масленицы завершится традиционный праздник прощания с зимой.

В воскресенье, 14 марта с 10:00 (мск) в рамках празднования Масленицы на территории озера Лебяжье развернут фуд-корт, площадки для зимних активностей и хоккея в валенках, фотозоны и зоны анимации. Сжигание чучела запланировали на 12:50, а в 13:00 — праздничный концерт.

Масленичная неделя проходит с 8 по 14 марта и в музеях Казани. Праздничные мероприятия также организованы и в поселковых домах культуры и в микрорайонах Казани.

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