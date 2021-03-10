Чита, , 13:10 — REGNUM В Забайкальском крае с начала 2021 г. на упрощённую систему налогообложения перешли 65% всех организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся плательщиками единого налога на вменённый доход. Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, 30% перешли на патентную систему налогообложения.

«На патенте теперь можно учитывать страховые взносы в уменьшении налога. На УСН ставки налога установлены в меньшем размере, а предельный размер выручки увеличился до 200 миллионов рублей», — отметила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и связанными с ней карантинными мероприятиями губернатор Забайкальского края Александр Осипов внёс в региональный парламент законопроект, которым снижаются налоговые ставки для предпринимателей. Кроме того, в Забайкалье установлен специальный режим — налог на профессиональный доход, на который перешли индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовым договорам.

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