Бердянск, Украина, , 13:14 — REGNUM В украинском Бердянске в девятиэтажном доме произошёл взрыв. Об этом сообщило 10 марта местное интернет-издание «Бердянск 24».

Журналисты отмечают, что в результате взрыва скончались двое пожилых мужчин. Ранения получила женщина 1971 года рождения. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, в квартире могла взорваться ручная граната.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Украина стала источником огромного количества незаконного оружия, которое проникает, в том числе, на территорию Белоруссии.

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