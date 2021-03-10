Минск, , 13:10 — REGNUM Администраторы так называемых «дворовых чатов», которые в последние несколько месяцев получили большую популярность среди населения, будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Белоруссии. Об этом сообщили в Следственном комитете республики 10 марта.

«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия», — говорится в сообщении следственного ведомства.

В СК отметили, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Белоруссии — «Создание экстремистского формирования».

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Напомним, в настоящее время уголовное дело по ч.3 ст.361 УК Белоруссии возбуждено в отношении блогера Антона Мотолько. По данным СК, он объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты») и руководит им. Кроме того, следователи получили доказательства о причастности блогера к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 («Массовые беспорядки») и ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок») УК Белоруссии.

При этом известно, что действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Белоруссии Мотолько совершал, в том числе, с использованием управляемого им телеграм-канала.