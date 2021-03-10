Москва, 10 марта 2021, 13:08 — REGNUM Сенатор Александр Карелин назначен председателем организационного комитета предварительного голосования партии «Единая Россия». Такое решение принял Генеральный совет и Бюро Высшего Совета партии
Первое заседание оргкомитета состоялось в среду, 10 марта.
При этом, по его словам, для партии особенно важным становится безупречный авторитет членов федерального оргкомитета и отсутствие среди членов кандидатов в депутаты.
В свою очередь Александр Карелин также отметил, что большая часть из числа федерального оргкомитета должна принадлежать общественникам. «Поэтому 9 человек — это те, кто будет представлять разные организации. Это должно распространиться и на региональные оргкомитеты», — подчеркнул он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая и конкурентная форма процедуры. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой борьбе.