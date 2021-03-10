Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Члены грузинской оппозиционной партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» (ЕНД) готовы обсудить с руководством страны передачу власти. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 10 марта сказал журналистам исполнительный секретарь ЕНД Коба Накопия.

«Есть план из шести пунктов, это план мирной передачи власти. Они хорошо с ним ознакомились и знают, что делать, мы ожидаем от них сопутствующих шагов», — сказал Накопия.

Он добавил, что альтернативы переговорам нет, и в ЕНД ждут действий со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров 1 марта между властями Грузии и оппозицией в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля, посетившего Тбилиси, стороны подписали рамочный документ. В нём были указаны шесть пунктов, по которым нужно прийти к компромиссу, чтобы в стране завершился политический кризис.

Напомним, в Грузии политический кризис разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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