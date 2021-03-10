Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону прошёл этап согласования план развития микрорайона «Суворовский». За счёт средств городского бюджета и застройщика будут построены социальные объекты и транспортная артерия.

Жителям стремительно прирастающего высотками района очевидно не хватает трёх детских садов на 490 мест и одной школы, рассчитанной на 1 340 учеников. В связи с этим решено взяться за развитие инфраструктуры микрорайона.

Застройщик взял на себя проектирование двух детских садов на 280 и 320 мест, завершил разработку проекта школы на 1 200 мест. Приступить к возведению объектов предполагается в текущем году.

Городские власти намерены до конца 2021 года установить модульный корпус детского сада № 37 на 90 мест, разместить подстанцию скорой медицинской помощи на 12 бригад, в 2022 году — начать строительство школы на 1 200 мест. Также предполагается разработать проект школы на 1 600 мест.

ИА REGNUM сообщало, что ранее жительница микрорайона Суворовского обратилась с иском в суд с требованием устроить её детей в детский сад и обеспечить медицинским обслуживанием. В настоящее время это невозможно в связи с катастрофической нехваткой социальных объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанка требует через суд устроить её детей в детский сад