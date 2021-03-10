Москва, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукии, сообщает 10 марта пресс-служба правительства России.

Концепция позволяет создать комплексную систему мониторинга и оценки ситуации в этой сфере. Её смогут использовать для отслеживания оборота промышленной продукции в различных отраслях. Также она способствует выявлению проблем в этой сфере и составлению качественных прогнозов.

В пресс-службе уточнили, что формирование системы будет проводиться в два этапа. Сначала, в 2021 и 2022 годах, утвердят необходимую нормативно-правовую базу. Также будут разработаны методики оценки рынков, налажен регулярный анализ и исследование российского и иностранного практического опыта в этой сфере. Особой частью первого этапа станет создание на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) портала по противодействию контрафакта. Цифровые решения позволят автоматизировать сбор и обработку информации, отметили в правительстве.

На втором этапе, который намечен на период с 2023 по 2025 годы, планируется расширить работу и развернуть её в регионах при помощи методической поддержки властей субъектов. Также планируется сделать акцент на международном сотрудничестве в рамках СНГ и ЕАЭС.

Кроме того, председатель правительства утвердил план мероприятий по достижению целей концепции.