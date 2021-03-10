Москва, , 13:03 — REGNUM Акция «Возможность, которую нельзя упускать» стартовала в среду, 10 марта, по всей России. Присоединиться к ней может любой желающий, а в качестве призов самые активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта: блогерами, предпринимателями, журналистами, представителями власти и спортсменами. Акция проводится в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Начнется акция с того, что ее амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут о тех возможностях в жизни, которые однажды помогли им добиться успеха, поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект «ТопБЛОГ». Присоединиться к акции смогут все желающие — достаточно разместить на своей странице в Instagram свою историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv.

Главная задача мероприятия — дать возможность каждому реализовать свою идею или заветную мечту благодаря встрече с амбассадором акции. Победители будут определены до 18 апреля.

«Самые активные участники получат возможность лично пообщаться с одним из 100 амбассадоров. Для этого в публикации нужно будет отметить того амбассадора, с которым хотелось бы встретиться. Всего таких встреч будет 100. Это может быть, например, завтрак с губернатором, игра в шахматы, тренировка, поход в музей или театр с блогером, разбор фото-портфолио и так далее. Участник сможет рассказать о своем проекте или идее его создания, получить консультацию по волнующей теме, обратную связь по ошибкам или помощь в составлении дорожной карты реализации своей идеи», — рассказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Амбассадорами акции станут известные деятели искусств, культуры, спортсмены, государственные деятели, блогеры и многие другие. В их числе: Алексей Смертин, футболист, экс-капитан Сборной России по футболу, советник президента Российского футбольного союза; Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края; Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров; Василий Артемьев, ведущий «Матч ТВ» и капитан сборной России по регби; Владимир Волошин, предприниматель, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN; Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка; Максим Шарахутдинов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале»; Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России; Инна Шевченко, ректор Южного Федерального университета; Ирина Акопян, блогер, главная «инстаграм-мама», а также блогеры-миллионники, фотографы, ректоры, бизнесмены и многие другие.

Как рассказала одна из амбассадоров, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, с помощью акции «Возможность, которую нельзя упускать» она попробует осуществить мечту ребенка-спортсмена.

«Я веду свой блог в Инстаграм уже не первый год, у меня более 70 тыс. подписчиков. И, думаю, желающих пообщаться со мной лично будет много. Я сама проверю посты, которые они создадут, и выберу победителя — с кем проведу встречу. Она пройдет, что ожидаемо, на льду. Я готова устроить персональный мастер-класс по фигурному катанию. В лице победителя хотелось бы увидеть человека, который занимается этим видом спорта. Я знаю, что для многих девчонок позаниматься с олимпийской чемпионкой — это нечто из разряда фантастики, настоящая мечта. Я буду рада осуществить ее. Однако, если мне понравится пост пользователя, который вообще ни разу не катался, но подготовил искреннюю публикацию, я готова сделать исключение. Если выиграет такой человек, значит, у него будет урок, на котором он научится стоять на коньках», — поделилась мнением Аделина Сотникова.

«Считаю, что такая акция — это настоящая удача для ее участников, реальная возможность, которую нельзя упускать. Я хотела бы встретиться с человеком, который развивает блог в Instagram, пригласить его на ланч, где мы вместе разберем аккаунт, выявим сильные и слабые стороны, а также определим, как сделать блог популярнее и интереснее. Когда я начинала карьеру, некому было подсказать мне, как двигаться и что делать. Уверена, что мои советы точно будут полезны начинающему блогеру», — рассказала на пресс-конференции наставник проекта «ТопБЛОГ», инстаблогер с аудиторией в 3,5 миллиона подписчиков Ирина Акопян.

«У спортивного сообщества сейчас есть большой запрос на развитие соцсетей. Пока эта ниша не занята на большинстве платформ, поэтому шанс есть у всех направлений. Я знаю, что в проекте «ТопБЛОГ» есть спортивная номинация, и она особенно актуальна для регионов. Сейчас не обязательно быть звездным спортсменом, чтобы выстроить личный бренд и стать популярным. И всем тренерам на местах, работникам спортивных школ, да и подрастающему поколению стоит начать действовать в этом направлении. Ведь спортивная карьера может измениться, а твоё имя останется. Об этом я и буду рассказывать на личной встрече. Победителя я позову на тренировку по бегу. Вы знаете, я люблю бег, у меня за плечами 11 марафонов. И я хочу, в том числе, с помощью этой акции внести свой вклад в популяризацию бега», — сообщил на пресс-конференции футболист, экс-капитан Сборной России по футболу Алексей Смертин.

Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории, а до конца мая-июня будут проходить сами тематические встречи. Формат встречи может быть как онлайн, так и оффлайн.

По словам Ирины Карих, «каждый амбассадор лично выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен». «Имена амбассадоров будут опубликованы на сайте проекта «ТопБЛОГ». Из этого списка пользователи смогут выбрать известных людей, с которыми хотят встретиться. Сейчас там заявлены первые 20 персон, остальные 80 мест мы оставили вакантными, чтобы к акции могли присоединиться все, кто готов к открытому диалогу и находится в поиске свежих идей. Мы будем принимать заявки от руководителей регионов и госкорпораций, представителей креативной индустрии, общественных организаций и других лидеров мнений. Уверена, что в итоге у нас получится большой марафон полезных встреч. Возможно, кто-то найдет отличного специалиста в лице участника акции либо узнает о его проекте и захочет помочь в реализации на более масштабном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «ТопБЛОГ"реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».