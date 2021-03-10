Москва, 10 марта 2021, 13:03 — REGNUM Акция «Возможность, которую нельзя упускать» стартовала в среду, 10 марта, по всей России. Присоединиться к ней может любой желающий, а в качестве призов самые активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта: блогерами, предпринимателями, журналистами, представителями власти и спортсменами. Акция проводится в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Начнется акция с того, что ее амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут о тех возможностях в жизни, которые однажды помогли им добиться успеха, поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект «ТопБЛОГ». Присоединиться к акции смогут все желающие — достаточно разместить на своей странице в Instagram свою историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv.
Главная задача мероприятия — дать возможность каждому реализовать свою идею или заветную мечту благодаря встрече с амбассадором акции. Победители будут определены до 18 апреля.
Амбассадорами акции станут известные деятели искусств, культуры, спортсмены, государственные деятели, блогеры и многие другие. В их числе: Алексей Смертин, футболист, экс-капитан Сборной России по футболу, советник президента Российского футбольного союза; Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края; Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров; Василий Артемьев, ведущий «Матч ТВ» и капитан сборной России по регби; Владимир Волошин, предприниматель, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN; Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка; Максим Шарахутдинов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале»; Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России; Инна Шевченко, ректор Южного Федерального университета; Ирина Акопян, блогер, главная «инстаграм-мама», а также блогеры-миллионники, фотографы, ректоры, бизнесмены и многие другие.
Как рассказала одна из амбассадоров, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, с помощью акции «Возможность, которую нельзя упускать» она попробует осуществить мечту ребенка-спортсмена.
Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории, а до конца мая-июня будут проходить сами тематические встречи. Формат встречи может быть как онлайн, так и оффлайн.
По словам Ирины Карих, «каждый амбассадор лично выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен». «Имена амбассадоров будут опубликованы на сайте проекта «ТопБЛОГ». Из этого списка пользователи смогут выбрать известных людей, с которыми хотят встретиться. Сейчас там заявлены первые 20 персон, остальные 80 мест мы оставили вакантными, чтобы к акции могли присоединиться все, кто готов к открытому диалогу и находится в поиске свежих идей. Мы будем принимать заявки от руководителей регионов и госкорпораций, представителей креативной индустрии, общественных организаций и других лидеров мнений. Уверена, что в итоге у нас получится большой марафон полезных встреч. Возможно, кто-то найдет отличного специалиста в лице участника акции либо узнает о его проекте и захочет помочь в реализации на более масштабном уровне».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «ТопБЛОГ"реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».