Пенза, , 13:03 — REGNUM Сотрудники ФСБ по Пензенской области задержали 16-летнего подростка, который подозревается в подготовке теракта в учебном заведении, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Теракт предотвращен силами ФСБ, Следственного комитета и МВД по Пензенской области. Правоохранители изъяли у молодого человека охотничье ружье и порох, средства связи, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В Следственном комитете уточнили, что подозреваемый планировал совершить нападение в школе в апреле 2021 года. Для этого он разработал план преступления с использованием охотничьего ружья.

Следователи попросили суд назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд назначил домашний арест. Следственный комитет обжалует это решение.

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