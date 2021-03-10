Донецк, , 13:04 — REGNUM Украинская сторона не заинтересована в мирных переговорах с Донбассом, а пытается предъявлять ультиматумы. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, заявление которой обнародовала 10 марта пресс-служба министерства.

Министр охарактеризовала «мирный план», о котором ранее заявили представители Киева:

«Украинские представители вместо того, чтобы наконец-то начать предметно и добросовестно работать на мирной площадке по урегулированию конфликта в Донбассе, решили напрямую шантажировать республики».

Никонорова отметила, что о вышеупомянутом «мирном плане» слышит впервые. Она также прокомментировала заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.

«Кравчук заявляет открыто: если Донбасс не примет этот «мирный сценарий», нам устроят военный сценарий — т. е. украинская делегация напрямую говорит, что в Контактной группе ей интереснее не переговоры вести, а предъявлять ультиматумы», — отметила она.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что единственным способом остановить войну является выполнение Украиной Минских соглашений, а любые другие «мирные планы» ни к чему не приведут, как это много раз бывало ранее.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что если ДНР и ЛНР не примут украинский «мирный план», то Украине останется только «защищаться».

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