Донецк, 10 марта 2021, 13:04 — REGNUM Украинская сторона не заинтересована в мирных переговорах с Донбассом, а пытается предъявлять ультиматумы. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, заявление которой обнародовала 10 марта пресс-служба министерства.
Министр охарактеризовала «мирный план», о котором ранее заявили представители Киева:
Никонорова отметила, что о вышеупомянутом «мирном плане» слышит впервые. Она также прокомментировала заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Глава МИД ДНР подчеркнула, что единственным способом остановить войну является выполнение Украиной Минских соглашений, а любые другие «мирные планы» ни к чему не приведут, как это много раз бывало ранее.
Напомним, ранее Кравчук заявил, что если ДНР и ЛНР не примут украинский «мирный план», то Украине останется только «защищаться».
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