Псков, , 13:19 — REGNUM В Псковской области с начала массовой вакцинации от коронавируса привились почти 20 тыс. жителей. Вместе с тем в регионе продолжает снижаться количество вновь выявленных зараженных лиц.

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За минувшие сутки положительные результаты тестов на ковид получили 34 человека, что на 19 человек меньше, чем было выявлено днем ранее. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Псковской области было проведено 289 894 исследований на коронавирус, в том числе 924 — за последние сутки. Выявлен 32 831 зараженный.

В настоящий момент выздоровело 21 775 человек, в том числе 10 были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерли от ковида 188 жителей. За прошедшие стуки было зарегистрировано еще два летальных исхода.

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