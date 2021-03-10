Красногорск, , 13:05 — REGNUM Около 44 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья в феврале 2021 года от платы за аренду областного и муниципального имущества. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Андрей Разин, для поддержки в период пандемии коронавируса предпринимателям Подмосковья отсрочили оплату более 362,3 млн рублей за аренду имущества. Теперь представители бизнеса начали погашать отсроченные платежи, благодаря чему в бюджет региона в феврале поступило 44 млн рублей.

«Администрации муниципальных образований Подмосковья и правительство Московской области, чтобы поддержать малый и средний бизнес в тяжелые времена пандемии, предоставили отсрочку по арендным платежам за период с 1 марта по 1 октября 2020 года по 773 договорам аренды», — заявил Разин.

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