Москва, , 13:01 — REGNUM Подписание закона, который даёт возможность блокировки сотовой связи для отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО, восстанавливает статус-кво, который имел место до подписания этого документа, заявил корреспонденту ИА REGNUMпредседатель Краснодарского краевого регионального отделения Судебно-экспертной палаты России Павел Ткаченко.

«В соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ и ведомственными актами УФСИН и Минюста категорически запрещено пользоваться мобильной связью людям, которые находятся под стражей.

Такая практика служит для предотвращения незаконных действий со стороны заключенных под стражу людей, их попыток повлиять на органы предварительного следствия, на потерпевших, свидетелей и так далее. Это вопрос защиты граждан.

В законе идет речь о блокировке связи мобильных операторов на территории закрытых учреждений — СИЗО и тюрем. Речь не идет о колониях общего режима, колониях-поселениях, где существуют определенные правила пользования мобильной связью.

Россия не первая страна, которая идет по пути запрета использования мобильной связи в тюрьмах. Например, в США очень строгие правила, возможна только стационарная связь под контролем администрации исправительных учреждений.

Фактически этот закон закрепляет то положение вещей, которое определено уголовно-исполнительным законодательством и применяется на практике», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о возможности блокировки мобильных телефонов в местах лишения свободы и следственных изоляторах.

Читайте также: Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах