Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий 10 марта прекращено движение всех транспортных средств на 13 участках автомобильных дорог общей протяженностью 200 км. Ограничение действует на территории пяти муниципальных образований: Кувандыка, Гая, Новотроицка, Саракташского и Октябрьского районов, сообщает ГУ МЧС по региону.

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В зоне перекрытия дорог функционируют восемь стационарных пунктов и девять пунктов временного размещения граждан, а также один подвижный пункт обогрева (вместимостью 17 человек).

Напомним, в Оренбуржье на протяжении нескольких дней бушует метель, идет снег. Во второй половине дня 10 марта объявлено штормовой предупреждение. Ветер усилится до 24 метров в секунду. Сотрудники ГУ МЧС работают в режиме повышенной готовности.

В ночь на 10 марта автомобиль скорой помощи не смог добраться по заснеженной дороге до пожилого пациента в Соль-Илецком городском округе. До дома в СНТ «Дружба» (возле села Тамар-Уткуль) медработнику пришлось добираться на снегоходе, предоставленному спасателями. Оказалось, что мужчине срочно нужна госпитализация. Мужчину на санях, прикрепленных к снегоходу, доставили до машины скорой помощи, а затем — в горбольницу.

Утром 10 марта в селе Пронькино Сорочинского района прошла операция по спасению заблудившегося мужчины. Он бродил в условиях метели и плохой видимости по полю шесть часов. Дорогу замело, свои следы, чтобы вернуться назад в село, он не мог. Их тоже замело. К поискам подключили пожарных, полицию. Совместными усилиями мужчину нашли и доставили на ближайшую АЗС, куда вызвали скорую помощь.