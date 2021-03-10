Кызыл, , 13:00 — REGNUM В банках Тувы в 2020 году выявлено 19 поддельных банкнот на общую сумму 91 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики, это в три раза больше, чем в 2019 году, когда было изъято шесть фальшивых купюр.

Излюбленной банкнотой фальшивомонетчиков остаётся купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 2010 года — 17 штук.

«В банках в прошлом году также была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 5000 рублей образца 1997 года и купюра номиналом 1000 рублей модификации 2004 года», — отметили в Нацбанке.

Подделки чаще всего выявляются при обработке выручки предпринимателей. В связи с этим Банк России разработал бесплатный курс по определению подлинности денег для кассиров. Внимательнее относится к наличности призвали и простых граждан. Попытка расплатиться фальшивой купюрой может повлечь уголовную ответственность.