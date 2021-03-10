Москва, 10 марта 2021, 12:59 — REGNUM Перебои в работе сайтов государственных органов возможны, но пока факт сбоя не подтверждён. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 марта журналистам.
Он отметил, что прочёл сообщения о проблемах с доступом к сайтам некоторых органов государственной власти. Пока в Кремле не подтвердили сбои «методом непосредственного апробирования».
Песков допустил, что какие-то сбои произошли, и предположил, что Минцифры РФ прояснит ситуацию. Пока информации об этом нет.
Как сообщало ИА REGNUM, пользователи 10 марта столкнулись со сбоями в работе сайтов Кремля, правительства РФ, Госдумы и некоторых других госорганов.
Читайте также: В России фиксируют сбои в работе сайтов органов государственной власти