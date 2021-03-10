Ямало-Ненецкий автономный округ, , 12:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 19 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 марта 37 457 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 969 человек, 403 пациента с COVID-19 скончались.