Москва, , 12:58 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Белоруссии о предоставлении республике государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Выпадающие доходы федерального бюджета России составят 19,3 млн долларов США.

Соглашением от 25 ноября 2011 года Белоруссии предоставлен государственный экспортный кредит в объеме до 10 млрд долларов США на финансирование поставок товаров, работ, услуг в целях строительства двух энергоблоков атомной электростанции на территории республики.

По состоянию на 1 сентября 2020 г. использовано средств кредита на сумму 4,5 млрд долларов, при этом просроченные обязательства отсутствуют.

Протокол к соглашению предусматривает ряд условий реструктуризации кредита. Так, предполагается продление периода использования кредита на два года, то есть до конца 2022 года. Кроме того, прописывается перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Одновременно предполагается замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых. «Смешанная» ставка предполагала, что на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы — по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых; среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения — 4,11% годовых.

Применение пониженной процентной ставки по кредиту начинается с даты осуществления очередной выплаты белорусской стороной процентов (1 апреля или 1 октября) после вступления протокола в силу. До даты вступления в силу протокола белорусская сторона должна будет осуществлять платежи в счет обслуживания кредита по соглашению на первоначальных условиях, то есть по повышенной процентной ставке.

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