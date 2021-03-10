Москва, , 12:56 — REGNUM Россия планирует принять у себя чемпионат Европы по триатлону и подаст заявку на его проведение. Об этом 10 марта заявила президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

По ее словам, ФТР начала работу с мировой и европейской федерациями триатлона. «Работаем над заявками на чемпионат Европы», — сказала Шойгу.

Она добавила, что в настоящее время идёт работа над тем, чтобы собрать в России всех президентов европейских федераций триатлона в 2022 году.

Отметим, что Шойгу возглавила ФТР в декабре 2020 года.