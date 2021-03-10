Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Знаковые для Екатеринбурга объекты девелопера «УГМК-Застройщик» — ЖК бизнес‑ и элит-класса «Макаровский» и ЖК бизнес-класса «Нагорный» — стали победителями федерального градостроительного конкурса — премии «ТОП ЖК — 2021».

Участниками конкурса стали 1022 ЖК от 675 застройщиков. В финал по 6 федеральным и 155 региональным номинациям прошли 546 новостроек от 675 строительных компаний. Экспертное жюри присудило ЖК «Макаровский» первое место в самой престижной номинации — «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». А ЖК «Нагорный» был признан лидером этой же номинации по Свердловской области.

«Я хочу поблагодарить уважаемых экспертов за столь высокую оценку нашей работы, а организаторов конкурса — за возможность для сотен профессиональных застройщиков со всей России презентовать свои объекты, проанализировать их достоинства, наметить зоны роста и получить стимул продолжать повышать качество строительства. Премия «ТОП-ЖК» и ее результаты работают лучше любой рекламы и дают реальную возможность для покупателя сделать выбор в пользу лучшего предложения нового жилья на рынке. Для нас результаты конкурса — нынешнего и прошлогоднего — показатель эффективности разработанных нами стандартов девелопмента, где мы уделяем огромное внимание каждой детали: локации, архитектуре, материалам, благоустройству внешней и внутренней территории и многим другим, чтобы подарить будущим резидентам наших ЖК абсолютно новое качество городской жизни. Покупатели это чувствуют — уже при старте продаж квартир в наших объектах бронируется от 50 до 100% квартир», — отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Также впервые в рамках премии специальная награда была присуждена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за большой вклад Среднего Урала и лично его главы в развитие регионального жилищного строительства.

«На конкурс было представлено очень большое количество ЖК со Среднего Урала. Это свидетельствует о том, что в регионе созданы все условия для развития жилищного строительства. Именно поэтому принято впервые решение о награждении главы региона — впервые в рамках конкурса», — отмечают организаторы.

Конкурс «ТОП ЖК — 2021» организуют Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» и профессиональный портал «Единый ресурс застройщика» (ЕРЗ.РФ). Он проходит в два этапа: с декабря 2020 по февраль 2021 года жюри оценивало заявки и определяло финалистов, а в рамках российской строительной недели RosBuild состоялось подведение итогов и награждение победителей. Всего конкурсная комиссия отобрала 155 новостроек-победителей и 280 призеров от 346 застройщиков.

Независимые эксперты оценивали новостройки по 106 параметрам, объединенным в 17 групп ключевых критериев, среди которых: социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан. Критерии конкурса в максимальном объеме вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Отметим, сама компания «УГМК-Застройщик» сохраняет лидерские позиции в федеральном и региональном рейтинге ЕРЗ. РФ «ТОП застройщиков по потребительским качествам» (первое место в Свердловской области, второе — по РФ по данным на первое марта). Помимо этого, «УГМК-Застройщик» является и лидером федерального рейтинга лучших новостроек — главного исследовательского проекта ЕРЗ.РФ. ЖК «Макаровский» с момента запуска рейтинга в октябре 2019 года сохраняет статус лучшего жилого комплекса Свердловской области, и уже целый год (с марта 2020) — лучшей новостройки России. ЖК бизнес-класса «Нагорный» входит в ТОП-5, а жилой район «Изумрудный бор» — в ТОП-20 регионального рейтинга.

Справочная информация:

Строительные подразделения холдинга УГМК возводят жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 г. компания объединила строительство девелоперских проектов под брендом «УГМК-Застройщик». В данный момент идет реализация трех крупных жилых комплексов в Екатеринбурге:

«Макаровский» — этот проект признан лучшим в России по версии портала ЕРЗ. РФ (март 2021 г.); жилой район «Изумрудный