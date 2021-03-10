Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 марта выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1746 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 545 515 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 378 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 254, в Саратовской области — 172, в Пермском крае — 153, в Башкирии — 132, в Пензенской области — 123, в Кировской области — 110, в Ульяновской области — 104, в Удмуртии — 72, в Оренбургской области — 70, в Татарии — 50, в Чувашии — 44, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 26.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 100 397 случаев, в Саратовской области — 51 354, в Самарской области — 51 214, в Ульяновской области — 48 704, в Пермском крае — 48 519, в Пензенской области — 39 704, в Оренбургской области — 38 355, в Кировской области — 37 699, в Башкирии — 29 922, в Удмуртии — 28 972, в Чувашии — 21 881, в Татарии — 18 485, в Мордовии — 18 262, в Марий Эл — 12 047.

Полностью выздоровели 490 435 жителей округа, за последние сутки выписаны 1935 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 110 человек, за минувшие сутки скончались 74 жителя Поволжья. Накануне умерли 46 жителей округа.

По-прежнему больше чем на 300 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 10 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 365 человек, в течение минувших суток и накануне летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 677 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 351 553 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 079 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 945 527 жителей России, за сутки выписаны 3 350 человек. 90 275 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 466 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 315 751 человек.