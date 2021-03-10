Мехико, , 12:56 — REGNUM Мексиканские ученые создали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией в повседневной жизни. Об этом сообщается на сайте правительства Мексики.

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Отмечается, что данное изобретение не заменяет обычную маску, оно должно усилить меры по защите здоровья тогда, когда маску необходимо снимать: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога.

Сейчас исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство таких масок.

Как сообщало ИА REGNUM, в США сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что ношение двух масок обеспечивает почти абсолютную защиту от коронавируса.

Согласно исследованиям CDC, ношение тканевой маски поверх обычной медицинской блокирует 92,5% потенциально заразных вирусных частиц коронавируса. Медицинская маска сама по себе обеспечивает 42% защиты.