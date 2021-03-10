Москва, , 12:59 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda зарегистрировал в России экстерьер модели Civic одиннадцатого поколения. Патентные изображения модели размещены в базе Роспатента.

Стоит отметить, что Honda прекратит реализацию новых автомобилей в России в 2022 году, поэтому новый Civic в стране продаваться не будет. Патент в данном случае — это простая юридическая формальность.

Премьера концепта новинки состоялась осенью 2020 года, а серийную версию Honda представит весной следующего года. Модель создана на прежней, доработанной платформе.

Отдельно стоит отметить, что со сменой поколения автомобиль получит полностью виртуальные приборы и мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем.

Ранее специалисты компании Honda приступили к дорожным испытаниям рестайлингового кроссовера CR-V шестого поколения. Моторная линейка модели будет состоять только из гибридных бензин-электрических силовых агрегатов. При этом вполне возможно, что в будущем у модели появится и полностью электрическая версия.

Читайте также: Honda представила новый кроссовер HR-V