Новокуйбышевск, Самарская область, , 12:58 — REGNUM Свыше шести тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новокуйбышевске. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что на трубопроводе теплоснабжения по ул. Чернышевского, 20 произошла утечка.

В результате без тепла остались жители 31 многоквартирного дома, а это порядка 6,3 тысяч человек, в том числе около 1,9 тысяч детей. Без тепла также осталась одна школа.

Отмечается, что аварию в Новокуйбышевске планируется устранить к 22:00 часам текущего дня. Специалисты переподключают потребителей по обратной схеме и устраняют нарушенное теплоснабжение.

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