Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области за 2020 год получили 24,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму боле чем 68,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за 2019 год. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома в Ленобласти

По данным Банка России, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18 617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 млрд рублей, в среднем, под 8,87% годовых, то в 2020 году выдано уже 24 836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 млрд рублей, со средней ставкой в 7,31%.

Отметим, что в январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 млрд рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.

«Регион — в первой десятке по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих здесь», — отметил в областной администрации.

Добавим, что регион также занимает 6-е место в десятки по России по размеру автокредита. Средняя сумма в январе 2021 года составила почти 968 тыс. рублей — это на 13% больше аналогичного периода прошлого года (856 тыс. Рублей). По данным Национального бюро кредитных историй, также растет число приобретенных в кредит автомобилей. По данным «Автостата», в январе жители Ленобласти купили за счет кредитных средств 1115 автомобилей — новых и с пробегом.

«Повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома», — резюмировали в пресс-службе.