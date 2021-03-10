Москва, , 12:52 — REGNUM На начало февраля 2021 года, в мире из 217 направлений полностью закрыто для международного туризма 32% направлений (69 стран), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Всемирной туристской организации (UNWTO).

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Закрыли границы для въезда туристов минимум на 40 недель 38 стран (18% направлений). Частично открыли свои границы 73 страны (34%). Полностью открыли границы для всех интуристов только пять стран (2%)

Требуют от туристов при въезде отрицательные ПЦР-тесты 140 стран и территорий мира (65% направлений). Остаются осторожными в снятии ограничений по коронавирусу десять стран, в том числе Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство экспертов UNWTO не ожидают возврата мирового туризма к допандемийному уровню до 2023 года.

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