Киев, 10 марта, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Странно было бы добиваться отДонбассакаких-то ещё шагов навстречу Киеву, все такие шагиужебыли сделаны в 2015 году, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 марта, комментируя высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

President.gov.ua Андрей Ермак

Как сообщалось ранее, Ермак заявил, что Украина «доработала» предложенный Германией и Францией план мирного урегулирования в Донбассе и теперь ждет его одобрения Россией. Представители МИД России и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметили, что им о таком плане ничего не известно.

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« Тот «план мирного урегулирования», который был изобретён французами и немцами и «доработан» Киевом, ничего не значит, пока не будет согласован с ДНР и ЛНР. Напомню, что Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

Минские соглашения 2015 года, которые, напомню, были одобрены Советом Безопасности ООН и лежат в основе урегулирования, подписаны обеими сторонами конфликта в Донбассе. Надеюсь, что российская сторона с этой прочной платформы не уйдёт, в том числе и учитывая опыт переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе, где на определённом этапе карабахская сторона была с согласия Еревана вытеснена из переговорного процесса, что самым негативным образом сказалось на обеспечении армянских интересов.