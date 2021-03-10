Москва, , 12:47 — REGNUM Сбой произошёл в работе платёжного сервиса Qiwi, на неполадки пожаловались пользователи. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сетевых ресурсов.

Сообщения о сбоях начали поступать 10 марта, в 12:10 мск портал зафиксировал уже 148 жалоб. Их отправили в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Пользователи в 45% случаев сообщили о сложностях с заходом на сайт, ещё 38% пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, а 15% — на сбой всех сервисов.

Qiwi предназначен для оплаты различных услуг, в том числе мобильной связи, ЖКХ и банковских кредитов.