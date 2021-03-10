Москва, 10 марта 2021, 12:46 — REGNUM Иностранные компании обязаны выполнять российские законы, поэтому предпринимаемые для того, чтобы «вынудить» их следовать российскому законодательству, вполне оправданы. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении скорости работы сервиса микроблогов Twitter за неудаление запрещённого контента.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у граждан России должен быть доступ ко всем мировым ресурсам, однако они должны действовать в правовом поле. Для этого и существует надзорная функция.
Песков также добавил, что Роскомнадзор получил необходимый опыт при попытке заблокировать Telegram, он учитывает его при замедлении работы Twitter.
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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор принял решение с 10 марта ограничить скорость работы сервиса микроблогов Twitter. Поясняется, что такие меры приняты «с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».
Поводом для таких действий со стороны Роспотребнадзора стало то, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
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