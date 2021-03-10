Москва, , 12:46 — REGNUM Иностранные компании обязаны выполнять российские законы, поэтому предпринимаемые для того, чтобы «вынудить» их следовать российскому законодательству, вполне оправданы. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении скорости работы сервиса микроблогов Twitter за неудаление запрещённого контента.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у граждан России должен быть доступ ко всем мировым ресурсам, однако они должны действовать в правовом поле. Для этого и существует надзорная функция.

«Никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — это вполне обоснованно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что Роскомнадзор получил необходимый опыт при попытке заблокировать Telegram, он учитывает его при замедлении работы Twitter.

«Конечно, должно быть очевидно, что должны быть эффективные меры», — заключил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор принял решение с 10 марта ограничить скорость работы сервиса микроблогов Twitter. Поясняется, что такие меры приняты «с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

Поводом для таких действий со стороны Роспотребнадзора стало то, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

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