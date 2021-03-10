Москва, , 12:45 — REGNUM Предложение финансировать строительство мусоросжигающих заводов в России за счет платежей экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) требует дополнительной проработки. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе

В министерстве отметили, что, согласно Концепции совершенствования института РОП, утверждённой вице-премьером Викторией Абрамченко, расходование средств экологического сбора должно обеспечивать создание экономических условий и развитие инфраструктуры для раздельного накопления, сбора, обработки и утилизации отходов.

Основной целью института РОП является создание эффективной системы возврата вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот в рамках перехода к цикличной экономике, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее компания «РТ-Инвест», которая входит в структуры «Ростеха», предложила построить 24 мусоросжигательных заводов в ряде регионов России, но запросила за это баснословные суммы.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство выступает против этого проекта, так как дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор, который будут сжигать на «платиновых» МСЗ — никому не нужны, все это слишком дорого. К тому же предлагаемый проект предполагает, что в конечном счете платить за строительство этих заводов будут простые граждане — в виде повышения тарифов на вывоз мусора и электроэнергию.

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