Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Сеул и Вашингтон достигли договорённости по соглашению о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, вклад Сеула в военные расходы будет увеличен на 13,9%, до 1,18 трлн вон (~$1,03 млрд).

Известно, что в Вашингтоне южнокорейскую сторону представлял бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую — представитель Госдепа США Донна Уэлтон.

Отмечается, что новое соглашение будет действительно до 2025 года. Однако с 2022 года доля Южной Кореи в общих расходах будет ежегодно увеличиваться соразмерно темпам роста оборонного бюджета страны за предыдущий год. Таким образом, в следующем году показатель вырастет на 5,4%.

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Напомним, что срок действия предыдущего соглашения истёк в конце 2019 года.

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