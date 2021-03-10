Казань, , 12:57 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 50 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 51 жителя республики. С начала наблюдения, по информации на 10 марта, выявили 18 485 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 118 пациентов, за сутки — 89 человек. С начала наблюдения подтверждены 367 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки произошли три смертельных случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 22 пациента, 28 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек, от 60 до 70 лет — 13 зараженных, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 23 носителя вируса, четверо проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии в 2020 году 5484 пациента, перенесших COVID-19, получили реабилитационную помощь. Из них 176 человек восстанавливались в круглосуточном стационаре в условиях санатория «Нехама», 1825 человек — в дневном стационаре, 3483 человека прошли реабилитацию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи.

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