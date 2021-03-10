Иркутск, , 12:44 — REGNUM В Москве упразднено представительство Иркутской области. Согласно постановлению, опубликованному на портале официальной правовой информации за подписью председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, функции представительства теперь переданы губернатору Иркутской области, его первому заместителю, председателю правительства региона, его первому заместителю, заместителям губернатора и председателя правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также иным сотрудникам органов власти, которые направляются в командировки в Москву.

Имущество представительства будет передано областному государственному казённому учреждению «Представительство правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве» на праве оперативного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года представительство возглавил Шамиль Баулов, назначенный предыдущим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

В ходе внеочередных губернаторских выборов 13 сентября 2020 года победу одержал назначеный врио губернатора Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369 759 избирателей).

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