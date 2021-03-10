Москва, , 12:43 — REGNUM До конца 2021 года в России ухудшится ситуация с безработицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал высказывание министра труда РФ Антона Котякова о постепенном снижении в РФ уровня безработицы.

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«До конца года ситуация, скорее всего, ухудшится. Это связано с ожидающейся волной банкротств, — сказал социолог. — Есть данные о том, что каждый десятый бизнес в РФ собирается закрываться. Это не значит, что каждый десятый обязательно закроется. Но даже если предположить, что эти данные немного преувеличены, то все равно стоит ждать пять-семь, а то и девять процентов закрывающихся бизнесов. Это очень плохие цифры. И дальше мы получаем двоякий эффект. Во-первых, эти бизнесы будут вынуждены уволить рабочую силу. А во-вторых, что гораздо важнее, эти бизнесмены сами выйдут на рынок труда, чтобы наниматься к кому-нибудь. То есть они сами станут безработными. И в данном случае мы можем ожидать существенный прирост безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, почему российский рынок труда оказался в депрессивном состоянии.

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