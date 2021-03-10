Уфа, , 12:53 — REGNUM Спасатели в Башкирии помогли двум охотникам в лесу, снегоход которых увяз в снегу. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что ночью 10 марта на пульт спасателям Куюргазинского района поступила информация о двух охотниках, которые не могут выбраться из леса около деревни д. Язлав, поскольку их снегоход увяз в снегу.

Сотрудники спасательного ведомства помогли мужчинам выбраться из снежного заточения. В результате они сами смогли доехать до деревни Юшатырь.

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