Токио, , 12:42 — REGNUM Индонезийские продукты питания и напитки представили на выставке FOODEX 2021, которая проходит в Японии, сообщает Antara.

Введение чрезвычайного положения в Токио и трех японских префектурах в разгар пандемии не повлияло на участие Индонезии в выставке FOODEX 2021.

Индонезия стремится расширить присутствие индонезийских товаров на японском рынке.

Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади, который присутствовал на открытии павильона Индонезии на выставке FOODEX 2021, заявил, что индонезийские продукты питания и напитки выйдут на японский рынок. Ожидается, что участие Индонезии в выставке предоставит возможность японским и иностранным потребителям познакомиться с продуктами и напитками из Индонезии.

Один из импортеров продуктов питания из Индонезии, отметил, что индонезийские закуски и острая лапша быстрого приготовления набирают популярность в Японии.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, экспорт индонезийских продуктов питания и напитков в Японию в 2020 году достиг $327,92 млн. Между тем, экспорт индонезийских фруктов и овощей в Японию в 2020 году достиг $260,8 млн и вырос на 78,8% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, FOODEX 2021 — это одна из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков в Азии, в которой приняли участие такие страны, как Южная Корея, Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, США и Италия.

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