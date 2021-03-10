Казань, , 12:57 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 10 марта, прошли 95 200 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 1606 жителей. Вторую дозу вакцины получили 40 882 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Крыма Сергей Аксёнов поручил оптимизировать механизм распределения вакцины по учреждениям здравоохранения, отметив, что число жалоб должно сократиться в течение трёх дней — вакцины должны быть распределены «справедливо».

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