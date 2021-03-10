Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Комиссия по этике петербургского Законодательного собрания «даст оценку» ситуации с беспартийным депутатом Максимом Резником, который стал свидетелем следственных действий в одной из петербургских квартир. Об этом 10 марта заявил спикер городского парламента, единоросс Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Резник Assembly.spb.ru

«Я вчера разговаривал в том числе и с руководством правоохранительных органов. Мы уже потом будем смотреть — нам поступят материалы, — как будет работать наша комиссия по этике в связи с теми событиями, которые происходят», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что реакция Заксобрания непременно последует. Спикер добавил, что депутат должен заботиться о своем добром имени не только ради собственного авторитета, но и ради избирателей, которые за него голосуют.

«Хочу еще раз подчеркнуть: скомканную репутацию не разгладишь никаким утюгом. Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания — мы ждем материала. Я уже критиковал отдельных коллег, я еще раз призываю: не надо шарахаться по сомнительным местам, даже если это родственники или еще кто-либо. Я говорил: не надо шакалить по консульствам иностранным. То есть это были жёсткие и достаточно внятные мои оценки со стороны председателя», — заявил Вячеслав Макаров.

Накануне полиция пришла с обыском в квартиру дома на набережной канала Грибоедова. Это произошло в тот момент, когда оттуда выходил депутат Максим Резник. У него проверили документы и попросили удалиться. Заксобрание также опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что Резника задерживали.

Сам Резник сообщил журналистам, что навещал дальнего родственника своей жены, а именно сына первой жены ее дяди, и вёл разговор по имущественным вопросам и теме помощи больному отчиму, пробыв в квартире около получаса. О причинах обысков ему неизвестно, заявил депутат.

По данным ряда СМИ, следственные действия проходили в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.