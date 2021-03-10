Омск, , 12:41 — REGNUM В Омской академии МВД 9 марта на учебных стрельбах покончил с собой курсант полиции.

Трагедия произошла в учебном центре академии на ул. 1-й Челюскинцев во время занятий по огневой подготовке в тире №1 факультета профессиональной подготовки, передаёт 10 марта «12 канал».

По имеющейся информации, с 9 сентября 2020 года младший сержант полиции работал в должности полицейского поста внутренней охраны группы режима специальной части изолятора временного содержания ОМСВД России по Называевскому району. С 30 ноября он проходил обучение по основной программе для рядового состава.

В пресс-службе МВД подтвердили факт суицида. Причины произошедшего в ведомстве не раскрываются. Проводится проверка.