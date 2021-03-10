Москва, , 12:40 — REGNUM Российский рынок труда продолжает оставаться в депрессивном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал высказывание министра труда РФ Антона Котякова о постепенном восстановлении рынка труда.

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«У правительства оказался один козырь, который они не столько использовали, сколько получили и о котором упорно не хотят говорить, — сказал Кагарлицкий. — Дело в том, что в связи с коронавирусом начался массовый отток трудовых мигрантов. Их количество сократилось, по некоторым данным, примерно на треть. Все это привело к парадоксальным результатам. На первых порах во время карантина мы наблюдали стремительный рост безработицы. А потом она начала сокращаться. Сейчас показатели официальной безработицы порядка 6,5−7% и даже ниже. Это для развитой капиталистической экономики вроде бы не критичные цифры. Скорее всего, процент безработных выше».

Из этого, по словам Кагарлицкого, можно сделать два неприятных дополнительных вывода.

«Первый состоит в том, что жители РФ соглашаются на очень низкооплачиваемую работу, а состояние рынка труда в целом депрессивное. Иными словами, мы наблюдаем низкую безработицу на фоне крайне низкой заработной платы, — сказал социолог. — А второе свидетельствует о том, что российская экономика по-прежнему избегает внедрения трудосберегающих технологий, предпочитая делать ставку на эксплуатацию дешевой рабочей силы. Эти два очень негативных фактора дают правительству возможность показывать относительно приличную статистику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что уровень безработицы в России, рассчитанный по методике Международной организации труда, продолжает снижаться.

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