Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело о коррупции экс-полицейского. Он обвиняется в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

По данным следствия, будучи оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сакмарскому району мужчина получил взятку в виде имущества песчано-гравийной смеси в объеме 20 тыс. кубометров. Стоимость полученной ПГС оценивается в 5 млн рублей.

По уголовному делу также проходит гражданин, который выступил посредником в получении взятки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, в настоящее время полицейский уволен из органов внутренних дел, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье полицейский подозревается в получении крупной взятки