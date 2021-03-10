Йошкар-Ола, , 12:40 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 марта выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 24 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 047 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 997 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 38 человек. 180 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 870 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 174 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 387 человек, из них у 379 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 45 пациентов, при этом госпитализированы также 45 жителей Марий Эл.