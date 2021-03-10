Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM Врачу-кардиологу, ректору Ростовского государственного медицинского университета Сергею Шлыку («Единая Россия») передан депутатский мандат Законодательного собрания Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

«Сергей Шлык занимал второй номер в Пролетарской региональной группе № 29 во время выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области в сентябре 2018 года», — уточнили в Засобрании.

ИА REGNUM сообщало, что депутатское кресло в декабре 2020 года освободил 45-летний Александр Скрябин. Он был назначен на должность заместителя донского губернатора. На этом посту Скрябин курирует вопросы экономического развития региона, имущественных отношений.